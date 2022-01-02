За сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 222 случая заболевания новой...
За сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 222 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
73 - во Владимире;
34 - в Ковровском районе;
33 - в Муромском районе;
13 - в Александровском районе;
10 - в Гусь-Хрустальном и в Камешковском районе;
9 - в Кольчугинском, в Вязниковском и в Меленковском районах;
7 - в Суздальском;
6 - в Юрьево-Польском районе;
4 - в Киржачском районе;
3 - в Собинском районе;
2 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 720 случаев заболевания