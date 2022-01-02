За сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 222 случая заболевания новой...

За сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 222 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:73 - во Владимире;34 - в Ковровском районе;33 - в Муромском районе;13 - в Александровском районе;10 - в Гусь-Хрустальном и в Камешковском районе;9 - в Кольчугинском, в Вязниковском и в Меленковском районах;7 - в Суздальском;6 - в Юрьево-Польском районе;4 - в Киржачском районе;3 - в Собинском районе;2 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 81 720 случаев заболевания