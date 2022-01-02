Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что на Украине процветает националистическая идеология.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что на Украине процветает националистическая идеология.В первый день 2022 года в центре Киева состоялся митинг националистов. Они прошлись по улицам украинской столицы с портретами Степана Бандеры и горящими факелами. В митинге приняли участие несколько сотен человек, задержаний не было, сообщает .Израиль осудил шествие бандеровцев на Украине, и российский политик Вячеслав Володин понимает почему. По словам председателя Госдумы, Незалежная превращается в государство, в основе которого лежит националистическая идеология. Однако она, как отметил спикер, не может быть направлена против одних и быть за других. "Она направлена против всего человечества", – написал политик в своем телеграм-канале.Володин считает, что проявление нацизма и прославление тех, кто поддерживал эту идеологию, недопустимо в современном мире. Политик напомнил: такие люди, как Бандера, организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали деревни дотла, убивали детей и стариков."Происходящее на Украине должно быть осуждено Европарламентом, ПАСЕ и ПА ОБСЕ. За поощрение национализма необходимо спрашивать с ее руководства", – сказал председатель Госдумы.По мнению Вячеслава Володина, важно не допустить возрождение национализма, делать для этого все – например, вводить санкции. Также необходимо призвать к ответу тех, кто поддерживает такую политику на Украине и делает вид, что не замечает ее, считает спикер ГД.