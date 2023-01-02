Через Центральную Россию проходит холодный атмосферный фронт, сопровождаемый осадками в виде дождя,...

Через Центральную Россию проходит холодный атмосферный фронт, сопровождаемый осадками в виде дождя, постепенно переходящий в мокрый снег и просто снег.Аномальная оттепель, которая пришла с началом 2023 года, начнёт уступать место морозу. Любопытно, что климатическая норма (для Владимира) 3-го января: -9°C.Завтра же (03.01.2023) Владимирскую область ожидает снегопад, а на дорогах и тротуарах будет скользко. Днём, по сведениям синоптиков, температура повысится до +1°C. Влажность: 90%. Давление: 740 мм.рт.ст. Ветер: юго-восточный, 3.3. м/c.В вечернее время 3-го января температура в некоторых районах области опустится до -2°C. При этом напомним, что уже 4-го января утром произойдёт резкий «скачок» и похолодание до -7...-10°C.Фото: pxfuel.com