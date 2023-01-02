Выносливость важна не только спортсменам. Она нужна каждому человеку.

Выносливость важна не только спортсменам. Она нужна каждому человеку.Выносливость помогает организму переносить физические нагрузки, подключая при этом весь мышечный аппарат, напомнила диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Ума Раджабова. По ее словам, чтобы повысить физическую выносливость, необходимо отдавать предпочтение определенной группе продуктов.Многие знают, что организм получает энергию благодаря жирам. Поэтому для повышения выносливости нужно употреблять продукты, в которых содержится много жиров. На помощь спортсмену (как любителю, так и профессионалу) могут прийти жирная рыба, масло гхи, оливковое масло, авокадо и орехи.Также очень важны углеводы, которые отвечают за краткосрочную энергию. Раджабова советует употреблять такие крупы, как киноа, рис, булгур, овес, гречку. Не стоит забывать о фруктах, ягодах и овощах, отметила специалист фитнес-тестирования. Она также напомнила: восстановить мышцы после хорошей тренировки помогают протеин и аминокислоты.Ранее психолог Алтынай Капалбаева рассказала, как вернуть себе силы и энергию. Специалист не говорила о выносливости и физических нагрузках. Она обратила внимание в основном на душевное состояние человека. Слова эксперта "Дни.ру".