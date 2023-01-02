Энергетики и судебные приставы провели совместный рейд в Петушинском районе. Сотрудники...

Энергетики и судебные приставы провели совместный рейд в Петушинском районе.Сотрудники «Энергосбыт Волга» и судебные приставы провели последний в этом году совместный рейд по взысканию задолженности за электроэнергию.Мероприятие прошло в Петушинском районе, где на начало декабря общая сумма просроченной дебиторской задолженности клиентов-физлиц превысила 18,8 миллионов рублей. Всем должникам были вручены требования о явке к судебным приставам-исполнителям.«Энергосбыт Волга» работает с должниками строго в рамках действующего законодательства. Компания использует весь комплекс превентивных мер для досудебного урегулирования вопроса: информирование о задолженности, ограничение подачи электроэнергии, заключение соглашений о реструктуризации задолженности.В случае нежелания погашать долги энергетики вынуждены обращаться в суд. С начала 2022 года в суд было подано более 17 тысяч заявлений в отношении клиентов-физлиц. В исполнительном производстве находятся более 20 тысяч дел на сумму 68,6 миллионов рублей. За 9 месяцев 2022 года всего с должников было взыскано более 98 миллионов рублей.«Энергосбыт Волга» призывает оплачивать счета вовремя – до 10 числа каждого месяца. Сделать это можно через удобные онлайн-сервисы компании из любой точки с доступом в интернет:- мобильное приложение «Мой Энергосбыт Волга»;- личный кабинет клиента на сайте www.esbvolga.ru. Важно: функции сервиса доступны с 7:00 до 23:00;- виджет «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте www.esbvolga.ru.Не копите задолженность: чем она больше, тем труднее её погасить. Клиенты «Энергосбыт Волга» с хорошей платёжной дисциплиной имеютвозможность принимать участие в акциях и получать ценные подарки.Фото: из архива ГТРК "Владимир"