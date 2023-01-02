В день почитания священномученика Игнатия Богоносца православные старались защитить свой дом.

В день почитания священномученика Игнатия Богоносца православные старались защитить свой дом.ИСТОРИЯ2 января Православнаяцерковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Онродился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он иполучил свое прозвище.Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкостьи отказ от отречения от веры.В народе Игнатийпрославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.ТРАДИЦИЯ ИПРИМЕТЫРожденный вИгнатов день всегда будет привязан к дому и семье.В народе следилиза погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный.Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.2 январяизбавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовоеблагополучие.Правильным считалосьслушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственныхошибок.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ2 ЯНВАРЯНельзя давать вдолг, иначе можно отдать свое счастье.2 января непокупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.В этот деньнельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.