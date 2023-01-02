В день почитания священномученика Игнатия Богоносца православные старались защитить свой дом.
В день почитания священномученика Игнатия Богоносца православные старались защитить свой дом.
ИСТОРИЯ
2 января Православная
церковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Он
родился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он и
получил свое прозвище.
Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкость
и отказ от отречения от веры.
В народе Игнатий
прославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.
ТРАДИЦИЯ И
ПРИМЕТЫ
Рожденный в
Игнатов день всегда будет привязан к дому и семье.
В народе следили
за погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный.
Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.
2 января
избавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое
благополучие.
Правильным считалось
слушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственных
ошибок.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
2 ЯНВАРЯ
Нельзя давать в
долг, иначе можно отдать свое счастье.
2 января не
покупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.
В этот день
нельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.