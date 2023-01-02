Народные приметы на 3 января 2023 года: почему в этот день нельзя желать здоровья и счастья....

Народные приметы на 3 января 2023 года: почему в этот день нельзя желать здоровья и счастья.Православная церковь в 3 января почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра, появившегося на свет во второй половине XIII века. В народе этот день называли Петр Полукорм, потому что половина запасов зимнего корма для животных была уже съедена.ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ:Нельзя подслушивать и подглядывать, иначе можно в ближайшем будущем лишиться зрения и слуха.Запрещается давать обещания и клятвы, поднимать с земли любые предметы.Желать счастья и здоровья, все исполнится наоборот.ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ В ЭТОТ ДЕНЬ:Чтобы в течение года не болеть, нужно было умыться ключевой водой.Чтобы защитить дом от дурного глаза на видное место клали серебряный предмет. Зачастую для этих целей использовали маленькую серебряную ложку. Верили, что после этого люди с недобрыми помыслами будут обходить жилище стороной.Сны, приснившиеся на 3 января, являются вещими. Птица - к везению в делах, кушать - к безденежью, пить вино - к любовным приключениям, обнимать кого-то - к расставанию.ПРИМЕТЫ В ЭТОТ ДЕНЬ:Много снега в этот день - к хорошему урожаю.Если снега мало и холодно, то лето будет жарким и засушливым.Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо - к сильным морозам.Если снег до этого дня еще не выпал, то год будет тяжелым и неурожайным.Фото https://www.pxfuel.com/