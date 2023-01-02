Появилосьвидео аварии во Владимирской области, которая вызвала пробку на М-7. Очевидцы сообщают в...

Появилосьвидео аварии во Владимирской области, которая вызвала пробку на М-7.Очевидцы сообщают в соцсетях о двух авариях. В первом случае, на скользкой дороге на 109 километре столкнулись три легковых машины. В ДТП пострадал один человек.Также упоминается еще одна авария - с участием уже четырех автомобилей.По предварительным данным "Яндекс.Пробки", на участке М-7 от деревни Старые Омутищи до Покрова сегодня произошли сразу 4 ДТП. Они и стали помехой для проезда автомашин по М-7.Информация уточняется.Фото и видео ТГ-канал Подслушано в Добром и "Яндекс.Пробки"