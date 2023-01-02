Король гламура окунулся в атмосферу праздника, он излучает лучики добра. Сергей Зверев записал для вас поздравление с Новым годом.

Король гламура окунулся в атмосферу праздника, он излучает лучики добра. Сергей Зверев записал для вас поздравление с Новым годом.Гуру эпатажа, бесстрашный защитник мировой экологии Сергей Зверев встретился с корреспондентом "Дни.ру" и передал для вас поздравление с Новым годом. Пусть эти теплые слова от всего сердца порадуют и заставят улыбнуться!"Ну что, всем привет! "Дни.ру", поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем! Здоровья, любви, процветания, роста! Чтобы все конкуренты завидовали вам, чтобы у вас было все хорошо, чтобы деньги сыпались просто отовсюду. Всегда ваш, король гламура, суперзвезда, секс-символ страны, икона стиля Сергей Зверев", — выразился парикхмахер.Из уст талантливого человека поздравление с Новым годом вышло лаконичным и запоминающимся. А ведь Сергей Зверев встретил 2023 год с богатым жизненным опытом. Ранее мы писали о , о безудержно и обманутых надеждах с . Кроме того, комик избежал пластической операции, чтобы .Напомним, не только Сергей Зверев оставил для вас теплые слова. Многие кумиры современности не поскупились на добрые пожелания в честь торжества. Предлагаем взглянуть на другие поздравления с Новым годом — 2023. К вашему вниманию — эффектная , грудастая , потрясающая и многие другие звезды шоу-бизнеса.