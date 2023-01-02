Главные новости к этому часу: В 2023! - Велопробег, снежные зайцы и фейерверки. Как владимирцы...

Главные новости к этому часу:В 2023!- Велопробег, снежные зайцы и фейерверки. Как владимирцы провели новогоднюю ночь - в нашем праздничном обзоре.Мешок подарков.- Новогодняя сказка от владимирского театра кукол. Интерактивное поздравление для детей из пунктов временного размещения.Вдохновляющая библиотека.- И во Владимире открылась еще одна модельная библиотека. Чем можно заняться в новом читальном зале?