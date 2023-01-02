Новогодние праздники в музее-заповеднике «Александровская слобода» пройдут, как всегда, предельно насыщенно! Снежные забавы, необычные мастер-классы, святочные гадания и даже встреча с ..

Новогодние праздники в музее-заповеднике «Александровская слобода» пройдут, как всегда, предельно насыщенно! Снежные забавы, необычные мастер-классы, святочные гадания и даже встреча с царем – каждый день что-то новое, веселое и увлекательное!До 15 января новогоднее настроение в музее будет поддерживать новая выставка «Елка моей бабушки». На ней – более трехсот елочных украшений, выпущенных к эпохальным событиям Советской России, празднование Нового года в которой официально началось лишь с 1935 г. Тогда же неизменные атрибуты Рождества – Дед Мороз, елка и подарки стали новогодними. Ангелов и колокольчики очень быстро сменили кремлевские звезды и космические ракеты. Выставка наглядно и живо показывает «эволюцию» советского «елочного» торжества, когда ватные фигурки под елкой, сладкие мандарины и утренники с «зайчиками» и «снежинками» были неотъемлемой частью лучшего зимнего праздника.В интерьере этой «сказочной» феерии 5 и 6 января пройдут мастер-классы по росписи елочных игрушек (а ведь лучший подарок, как известно, сделан своими руками!).Совсем иной мастер-класс, а точнее настоящее мастер-шоу состоится 3 января в творческом центре «Царская мастерская». В роли гончара выступит не музейный мастер, а настоящий профессионал – Олеся Михайловна Андреева, которая более двадцати лет работает «с глиной», имеет большой педагогический опыт приобщения детей разного возраста к художественному творчеству. Под ее руководством все желающие сами создадут настоящий глиняный подсвечник.Для любителей поваляться в снегу отлично подойдет программа на свежем воздухе «Зимние забавы LIGHT». Соревнования в беге на командных лыжах, перетягивание каната и другие увлекательные игры обеспечат заряд бодрости и отличное настроение!И конечно, какая русская зима без Святок! Ежедневно со 2 января – интерактивная программа «Святки в Слободе». Участники этого действа узнают историю и традиции праздника, вдоволь попоют «колядки», совершат древний обряд с зерном, составят царское «святочное меню» и выяснят, для чего водят хороводы. Не забудут и о главном – гостям предложат разнообразные гадания на любой вкус, а «под занавес» - чай из самовара!Не будем забывать, что музей-заповедник «Александровская слобода» - единственный в России «музей Ивана Грозного»! А посему всех, кто приедет в заснеженную Слободу на Рождество, ждет незабываемая встреча на театрализованной экскурсии «Визит к царю». Начнется действо знакомством с опричниками, продолжится путешествием по царскому дворцу, затем гости отправятся на Сытный двор, где попируют вместе с Грозным государем, а «под занавес» – участие в яркой исторической реконструкции – костюмированном шоу «Выбор царской невесты» (ведь именно в Слободе проходил средневековый кастинг претенденток на руку и сердце первого самодержца). Такой день отдыха запомнится надолго!И, конечно, все новогодние каникулы – ежедневно экскурсионные группы для одиночных посетителей – скучно не будет!