Владимирцам напомнили о «новогоднем справочнике» аварийных диспетчерских служб региона. Что...

Владимирцам напомнили о «новогоднем справочнике» аварийных диспетчерских служб региона.Что делать, если в долгожданные праздники случилась беда? Номера аварийных диспетчерских служб всегда должны быть под рукой.Жителям Владимирской области напоминают основные телефоны:г. Владимир (4922)-53-11-48; г. Гусь-Хрустальный (49241)-3-91-23; Ковров (49232)-2-18-55; округ Муром (49234)-3-08-58; Радужный (49254)-3-28-77; Александровский район (49244)-2-34-12; Вязниковский район (49233)-2-13-57; Гороховецкий район (49238)-2-10-65; Гусь-Хрустальный район (49241)-2-23-30; Камешковский район (49248)-2-23-95; Кольчугинский район (49245)-2-14-45; Киржачский район (49237)-2-01-19; Ковровский район (49232)-2-34-21; Меленковский район (49247)-2-17-51; Муромский район (49234)-2-66-84; Петушинский район (49243)-2-31-17; Селивановский район (49236)-2-17-73; Собинский район (49242)-2-22-42; Судогодский район (49235)-2-19-87; Суздальский район (49231)-2-00-25; Юрьев-Польский район (49246)-2-30-00.Фото: pxfuel.com