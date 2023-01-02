Итак, Владимирская область вошла в новый, 2023-ий год. Как отмечали праздник жители тридцать...

Итак, Владимирская область вошла в новый, 2023-ий год. Как отмечали праздник жители тридцать третьего региона? Новогодняя хроника от Никиты Тарбеева.Соборная площадь областной столицы. На первые четыре часа нового года центр города - от перекрестка с улицей Гагарина до площади Фрунзе стал пешеходным. Ну почти.Новогодним велопробегом по снежному бездорожью ударили владимирские велосипедисты. Дистанция 10 километров.А днем по Соборке кружил на багги лев с ученой степенью. Так жителей города поздравили студенты ВлГУ.- Новый год к нам мчится...Автобусы и троллейбусы, следующие в центр в новогоднюю ночь работали бесплатно. Вышел на линию и дедоморобус. Кондуктор Анна Панфилова и водитель Эдуард Асриян сшили для своей машины новогодний колпак- на него пошло восьмиметровое полотнище, а сами перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку.- Уважаемые жители Владимира и Владимирской области, поздравляем вас с наступающим 23-им годом и желаем вам всего хорошего, счастья и всех благ!А в Добром все поголовно , похоже, пересели на самый новогодний вид транспорта.Утром первого января в администрации Владимира отрапортовали, что праздник прошел без происшествий. Новогодние площадки посетили пять с половиной тысяч человек. Для коммунальщиков же праздник прошел в неустанных трудах, и они удостоились за это похвалы в соцсетях- подарок на новый год - очень чистые баки.Итогом праздника стали сотни снеговиков, в основном, кроликов. Вот таких, например. Но не только. Кстати, что касается символа две тысячи двадцать третьего, в селе Алепино, в музее писателя Владимира Солоухина в Новый год родилось несколько крольчат.Губернатор Александр Авдеев продемонстрировал свои музыкальные способности. Маленькая Ева, участница проекта Ёлка желаний, получила от главы региона инструмент в подарок. Двенадцатилетнему Глебу Авдеев подарил синтезатор.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Очень приятно дарить такие новогодние, особенно маленьким детям. Их маленькие мечты, вот сегодня дети загадывали желания получиь музыкальные инструменты, я надеюсь, они будут расти и знакомиться с музыкой, это поможет им в развитии.Музыкальный новогодний подарок подготовили и юные баянисты из Суздальского района.А это уже громовая музыка фейерверков, которая практически не стихала всю ночь во всех районах области.- С новым годом люди!Никита Тарбеев, Вести Владимир.(использовано видео группа ВК "Подслушано у владимирских велосипедистов", группа ВК "Подслушано во Владимире")