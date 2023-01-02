Владимирскую область с 1 января 2023 года возглавило региональное правительство, принявшее управление от администрации региона, сообщили в пресс-службе высшего исполнительного органа

Владимирскую область с 1 января 2023 года возглавило региональное правительство, принявшее управление от администрации региона, сообщили в пресс-службе высшего исполнительного органа области. В регионе будет работать губернатор, правительство (возглавляемое губернатором), администрация Александра Авдеева и различные правительственные министерства и инспекции. Структура работы потерпит некоторые изменения, но численность сотрудников останется прежней, хоть штаты и потерпят некоторые перестановки.