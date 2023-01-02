В период новогодних праздников в мэрии Владимира попросили горожан использовать пиротехнику только в отведённых местах. Их определили заранее для всех районов города.

В период новогодних праздников в мэрии Владимира попросили горожан использовать пиротехнику только в отведённых местах. Их определили заранее для всех районов города.В Ленинском районе для этих целей предусмотрен участок на улице Фатьянова между стоянкой ГСК «Железнодорожный-7» и земельным участком с кадастровым номером 33:22:000000:3762.В Октябрьском районе запускать салют можно на клязьменском пляже и в парке культуры и отдыха «Загородный» на стадионе «Прометей».Во Фрунзенском районе пиротехнику разрешили на поле за перекрестком Куйбышева и Безыменского.