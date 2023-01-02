Во Владимире клали зафиксирован у пятерых горожан.

Во Владимирской области 2 января выявлено 17 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 5 человек. Ещё один житель подхватил опасный вирус в Муромском, по 2 -в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Петушинском, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Камешковском, Суздальском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 178646 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49606 заболевших во Владимире, 21114 - в Ковровском районе и 19293 - в округе Муром.