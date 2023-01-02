На должность главы администрации города Покров на внеочередном заседании Совета народных депутатов...

На должность главы администрации города Покров на внеочередном заседании Совета народных депутатов путем открытого голосования выбрали Дениса Рогова."Вести" уже сообщали, что прежний глава города Покрова Олег Котров написал заявление о сложении полномочий.Как мы уже рассказывали, на мэра возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновник обвиняется в махинациях с земельными участками. На время следствия он отстранен от должности.Исполнять обязанности сити-менеджера назначен Денис Рогов - сын экс-мэра Покрова Вячеслава Рогова и первый заместитель главы администрации.Фото ГТРК "Владимир"