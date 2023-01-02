С 1-го января во Владимирской области и по всей России увеличиваются ставки акцизов на бензин,...

С 1-го января во Владимирской области и по всей России увеличиваются ставки акцизов на бензин, дизтопливо, моторные масла.В начале года происходит рост цен на топливо как в опте, так и в рознице.Ставки акцизов на бензины, дизельное топливо и моторные масла с 1-го января 2022 года планово повысили на 4%. Это прописано в Налоговом кодексе России.Так, акциз на бензин класса "Евро 5" увеличился до 14,3 тыс рублей за тонну, а на дизтопливо - до 9,9 тыс рублей.Также сообщается, что с 1-го января вводится скорректированный «демпфирующий механизм на топливо». Это позволит снизить расходы бюджета в 2023-м году на 212 млрд рублей.Фото: pxfuel.com