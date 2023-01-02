Новогоднее представление для детей переселенцев из Донбасса - от образцового театра Дружбы и добра...

Новогоднее представление для детей переселенцев из Донбасса - от образцового театра Дружбы и добра особенных детей и молодых людей Ассоциации родителей детей инвалидов СВЕТ. Праздник состоялся в Центре культуры и досуга в Суздале.Дети водили хоровод вокруг ёлки, рассказывали Дедушке Морозу и Снегурочке новогодние стихи. В празднике приняли участие полсотни ребят, все они получили сладкие новогодние сюрпризы. Также для родителей провел юридическую консультацию юрист АРДИ СВЕТ Андрей Ашулин. А Любовь Кац, председатель ассоциации, пригласила ребят на экскурсию по Владимиру. К слову, в Суздале в торговых рядах открылась ярмарка изделий "особенных" мастеров. Сувениры, подарки своими руками сделали молодые люди с инвалидностью. В АРДИ СВЕТ работают швейная, свечная, полиграфическая, ткаческая и ремесленная мастерские.. Помещение для них предоставили в администрации региона.Любовь Кац, председатель владимирской общественной организации АРДИ «Свет»:- Ребята представили свои изделия. Это изделия мастерских:мастерская швейная, полиграфическая. Есть блокнотики с видом города Владимира, Суздаля. Магниты на холодильник с видами наших любимых городов. Это вязаные изделия, тканные изделия.