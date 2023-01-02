Во Владимирской области перед Новым годом семьи остались без жилья из-за пожара. В ночь с 30-го на...

Во Владимирской области перед Новым годом семьи остались без жилья из-за пожара. В ночь с 30-го на 31-е декабря в деревне Вольная Артёмовка (Судогдский район) сгорел большой двухквартирный дом.К сожалению, как отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершен довольно поздно.На момент прибытия подразделение уже пылал пожар. Специалистам удалось оперативно ликвидировать горение на площади 120 кв. м.Погибших и пострадавших, к счастью, нет. К ликвидации пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области