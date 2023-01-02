В региональной приемной партии Единая Россия подвели итоги конкурса Ангел по имени мама. Он...

В региональной приемной партии "Единая Россия" подвели итоги конкурса "Ангел по имени мама". Он проводился в двух номинациях и был приурочен ко Дню Матери, но подарки победителям вручили как раз к Новому году.Мгновения жизни, фрагменты трогательных семейных воспоминаний и их главные хранители. Красивые, нежные, добрые, любящие. Такие разные и такие похожие в своем счастье быть мамами. Анна Гнетнёва на днях стала пятикратной обладательницей этого прекрасного титула. На "победном" фото семья еще не в полном составе.Анна Гнетнёва, многодетная мама:- Очень хотелось показать русскую народную красоту. Муж меня в этом поддержал. Муж меня вообще во всем поддерживает. И благодаря ему, у нас столько детей. И вот такая фотосессия воплотилась в жизнь.А это - снимок из семейного архива Валерии Давыдовой. Мама троих детей гордо носит не только звание многодетной. На награждение Валерия отпросилась со службы.Валерия Давыдова, многодетная мама:- Прохожу службу по контракту в ракетных войсках во Владимире. Десять лет вот уже служу. Совмещаю службу, которая как часть жизни, и материнство.Фотоконкурс "Ангел по имени мама" проводился в рамках проекта "Единой России" "Крепкая семья". Поддержка родителей и детей - безусловный приоритет для государства.Валерий Телегин, руководитель региональной общественной приемной "Единой России":- Такой конкурс у нас в приемной проводится впервые. Мы очень рады, что вы все в этом конкурсе поучаствовали. И я соглашусь с тем, что каждый, наверное, достоен награды.На конкурс поступило более пятидесяти работ. Выставку разместили прямо в партийной приемной.Ольга Хохлова, сенатор РФ:- Фотографии, которые были представлены, они, вы знаете, мне кажется, даже как лекарство могут служить людям. От стрессов, от всяких уныний, тоски. Надо приходить сюда в приемную, смотреть на них и сразу поднимается настроение.Победительницам вручили подарки и благодарности. Не столько за участие в конкурсе, сколько за ежедневный труд, который сложно переоценить.Дарья Давыдова. Вести-Владимир.