Исполнить чью-то заветную мечту может каждый. В регионе продолжается добрая акция Ёлка желаний....

Исполнить чью-то заветную мечту может каждый. В регионе продолжается добрая акция "Ёлка желаний". Кто стал новогодним волшебником для детей , расскажет Анастасия Сахарова.Ева Хвостик пока не знает нотной грамоты. Но на Новый год загадала в подарок гитару. Добрым волшебником для нее стал губернатор Александр Авдеев.У Евы - аутизм, девочка не говорит и ходит в специализированный детский сад. Мама малышки - Оксана, надеется, что музыка поможет ей.Оксана Хвостик:- Были на даче, родственники приехали с гитарой..Мы даже сняли ее реакцию - такое восхищение, столько эмоций.. И я так и подумала, что у нее есть.. Нравится это направление музыкальное.- Привет!-Тебя зовут Глеб?-Да! Как я рад вас видеть.- Я тоже тебя рад видеть. Мы тебе подарок принесли.А 12-летний Глеб Виноградов мечтал о синтезаторе. И с первых нот - любовь к инструменту.Ирина Виноградова, мама Глеба:- У моего сына помимо этого желания была еще одна мечта - оказаться на экране телевизора. И его мечта сбылась. За это огромное вам всем спасибо.Всероссийская акция "Ёлка желаний" проходит при поддержке Президента России Владимира Путина. Своей сокровенной мечтой могут поделиться дети от 3 до 17 лет и пожилые люди старше 60-ти. Губернатор Александр Авдеев снял 7 новогодних шаров с желаниями детей из Владимирской области и Донецкой народной республики.Александр Авдеев губернатор Владимирской области, секретарь владимирского регионального отделения "Единой России":- Дети заказывают то, что им нравится больше всего.. Музыкальные инструменты, спортивный инвентарь.Поэтому мне кажется, эта акция очень хорошая. Когда у взрослых есть возможность подарить большому количеству детей подарки, это очень прекрасно.- Она быстря едет?- Быстро. Ни один бандит, преступник не сможет уйти.Милане из Владимира пять лет, мечтает работать в полиции. На Новый год девочка загадала прокатиться на полицейской машине с мигалками.- Еще хочешь посмотреть?- Катацца!Исполнить желание Миланы помог капитан полиции Геннадий Сухоруков (кстати, сам трижды папа) и председатель Законодательного собрания Владимир Киселёв.Владимир Киселев председатель Законодательного Собрания, первый заместитель секретаря владимирского регионального отделения "Единой России":- Я помню себя, когда был маленьким.. Тоже хотел и на полицейской машине покататься, и на пожарной. И на танке особенно очень хотелось.Не сбылись тогда мои детские мечты..Ну вот дай Бог, чтобы у нынешних детей все сбывалось. Будем делать все возможное, чтобы помогать ребятам.Дедом Морозом для владимирских детей стал и заместитель секретаря регионального отделения Единой России Роман Кавинов. Семья Сыч поедет в московский "Москвариум".Акция "Ёлка желаний" продлится в регионе до февраля. И еще десятки детей встретят своих новогодних волшебников.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.