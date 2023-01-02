Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родились 4 малыша - 2 девочки и...

Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родились 4 малыша - 2 девочки и два мальчика.Из них одна двойня. Полный комплект получила жительница города Коврова. Дарина, её вес два шестьсот появилась первой, Тимофей вторым. Вес мальчика два килограмма двести восемьдесят граммов. Для 34-летней Юлии Ганцевой - это вторые роды. У нее уже есть шестилетний сын. По словам врачей, мама и дети чувствуют себя нормально.Юлия Ганцева, многодетная мама:- Для вас это долгожданные дети?- Ну, у меня уже есть сын. Он очень хотел братика. Мы хотели девочку. Ну у нас подарок судьбы: мальчик и девочка! Муж всегда хотел большую семью.- Почему? У него тоже многодетная семья?- Нет! Просто хотел, чтобы была большая семья! Дружная, веселая!