Во Владимирской области за разбитое стекло автомобиля хулиган пойдет под суд.
Сотрудники ОМВД...
Во Владимирской области за разбитое стекло автомобиля хулиган пойдет под суд.
Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району установили личность и местонахождение 28-летнего подозреваемого.
Ранее с заявлением о повреждении «Лады» в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель города Юрьев-Польский. Потерпевший оценил причиненный ущерб в сумму более 40 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Сам задержанный признался в содеянном и пояснил, что разбил заднее стекло легковушки, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело. Причиненный материальный ущерб мужчина обязался компенсировать.
Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.