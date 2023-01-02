Во Владимирской области за разбитое стекло автомобиля хулиган пойдет под суд. Сотрудники ОМВД...

Во Владимирской области за разбитое стекло автомобиля хулиган пойдет под суд.Сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району установили личность и местонахождение 28-летнего подозреваемого.Ранее с заявлением о повреждении «Лады» в дежурную часть районного отдела полиции обратился житель города Юрьев-Польский. Потерпевший оценил причиненный ущерб в сумму более 40 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сам задержанный признался в содеянном и пояснил, что разбил заднее стекло легковушки, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.Возбуждено уголовное дело. Причиненный материальный ущерб мужчина обязался компенсировать.Фото пресс-служба УМВД по Владимирской области.