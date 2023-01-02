Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родились 4 малыша - 2 девочки и...

Во Владимирском областном перинатальном центре в новогоднюю ночь родились 4 малыша - 2 девочки и два мальчика. С ними познакомилась наш корреспондент Вера Куликова.Главный врач областного перинатального центра Надежда Туманова говорит: лучшая новость для нее это то, что Новый год прошел без происшествий, на свет появились четыре ребенка, и мамочки, и новорождённые чувствуют себя хорошо.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра:- Первое января 2023 года оказалось успешным. У нас родилось несколько деток в этот день. Самое главное у нас родилась двойня! Двойня родилась недоношенной, чуть раньше срока. Женщина из области. Женщина высокой группы риска. Она и планировала рожать у нас только чуть позже, но случилось так, что первого января. Мама и детки в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя хорошо!Открыла новогодний счет девочка. Она появилась на свет в 3.50 утра у жительницы Узбекистана Замиран Хабибуллозода. Вторым, в 9 утра родился мальчик у Мамерех Абдикаримовой. Она тоже из Узбекистана. Вес больше 4 килограммов. Это второй мальчик в семье . Но оказалось, это были далеко не все сюрпризы Нового года. В 16 часов в перинатальном центре родилась двойня.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Разнополая двойня у нее родилась, у Юлии Владимировны. Мальчик и девочка. Чуть раньше срока, но неплохие детки.34-летняя жительница Коврова Юлия Ганцева в одночасье стала многодетной мамой.Юлия Ганцева, многодетная мама:- У меня уже есть сын. Он очень хотел братика. Мы хотели девочку. Ну у нас подарок судьбы: мальчик и девочка! Муж всегда хотел большую семью.- Почему ? У него тоже многодетная семья?- Нет! Просто хотел, чтобы была большая семья! Дружная, веселая!Сейчас новогодние дети Дарина и Тимофей под наблюдением врачей-реаниматологов. Их возраст пока измеряется часами. Двойняшкам сейчас по 29 часов. Их сердцебиение, температура и давление отмечается на дисплее. Поскольку дети недоношенные, их поместили в кувез. Там также тепло и хорошо, как в животе у мамы.Екатерина Кодомская, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации для новорождённых Областного перинатального центра:- У нас все дети -любимые пациенты, самые желанные и для нас и для мамочек. Так как в нашем отделении в основном детишки недоношенные, конечно, они требуют большего внимания, больше заботы. Мы стараемся , для нас праздники, не праздники! У нас все работа!Екатерина Кодомская сначала работала педиатром, но очень хотела стать неонатологом. И рада, что ее мечта сбылась. Уже десять лет она спасает недоношенных детей.Екатерина Кодомская, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации для новорождённых Областного перинатального центра:- Для нас когда мы видим уже, мы их помним маленькими, совсем маленькими, а когда они приходят к нам потом уже большие своими ножками ,и мы видим счастливые глаза родителей, детей, вот это для нас самая главная награда! Всего в прошедшем году в областном перинатальном центре приняли более трех тысяч родов. Результатами своей работы врачи гордятся.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Это более чем тридцать процентов всех родов области. Причем, высокой группы риска. Около четырехсот деток родилось недоношенными. Это вот 80 процентов всех недоношенных деток в области.Пожелание главного акушера -гинеколога области Надежды Тумановой для мам и деток одно:Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Пожелаем здоровья, потому что этот год Год Кролика, а Кролики или Заяц-это всегда- покровитель детства, покровитель деток, наших маленьких крошек, которые рождаются и у нас в Центре.Вера Куликова, Илья Хлудов Вести Владимир.