Хаски по кличке Джессика из Суздаля стала героиней популярных пабликов России. «Летающая собака»,...

Хаски по кличке Джессика из Суздаля стала героиней популярных пабликов России. «Летающая собака», «харизматичная Джесс», «снежная хаски» - именно так называют в социальных сетях эту красавицу.Кадры фотографа-любителя Ирины Володиной (хозяйки Джессики) из Суздаля оценили поклонники живой природы. Никакой постановки – только момент!Ирина признаётся, что её собака – самая любимая модель. Правда, в объектив попадают и насекомые, лошади, кошки, цветы, явления природы. Когда живёшь на селе, то видишь то, что скрыто от глаз городского жителя. И всё вокруг поражает и вдохновляет! Но обо всём по порядку рассказывает сама Ирина Володина.Автор фото: Ирина Володина«Джессика знает команду: «Стоять! Фото» …»- Фотографией я занимаюсь лет 12-13. Однажды, мне подарили профессиональную камеру и понеслось! Конечно, сейчас смотрю на давние работы и становится смешно, а тогда казалось, что классно сфотографировала. Моя Джессика – героиня многих ярких кадров, которые действительно стали популярны в социальных сетях. Чистокровная сибирская хаски, отмечу. С отличной родословной, но паспорт специально не стала делать, чтобы не было соблазна ходить с ней по выставкам. Хочу, чтобы Джессика жила счастливой и свободной «хосячей» жизнью. Ей сейчас 3,5 года. До меня у неё было три семьи, которые её бросили. Представляете? Отказывались от этого чуда. Ко мне она попала с передержки, когда ей уже было 7 месяцев. Собака уникальная! Умница и красавица. Эта порода сложная тем, что с хаски следует долго гулять. Не у всех есть много свободного времени, но у нас его предостаточно. Джессика ловит мышей, выкапывает хомяков и кротов, гоняется за зайцами. И мы гуляем минимум 1,5 часа в день и максимум 4,5-5 часов. И так рождаются наши фотографии.Автор фото: Ирина ВолодинаИрина Володина отмечает, что Джессика научилась позировать. Например, она знает команду: «Стоять! Фото». Тут же замирает и пронзительно смотрит в объектив камеры. Но всё же милее для Ирины те кадры, которые удалось спонтанно поймать. Например, когда собака носится по снегу. Или что-то тревожно высматривает вдали. А вокруг просторы Суздаля…Автор фото: Ирина ВолодинаАвтор фото: Ирина ВолодинаАвтор фото: Ирина Володина- Вместе мы проводим 24 часа в сутки, - рассказывает Ирина. - Я знаю Джессику «от» и «до». Наверное, также, как и она меня. Мы друг друга чувствуем. Интересно наблюдать за ней, ловить её эмоции на камеру. Благодаря собаке, я слилась с природой, проникла в её потаённые уголки. Я каждый день наблюдаю за чем-то уникальным: весной - как просыпается земля, летом – за буйным цветением, осенью – за сменой ярких красок, зимой – за появлением хрустальных цветов или редких птиц. Природа сама по себе - художник! Джессика – своеобразный путеводитель для меня в этом мире «вне людей». Благодаря ей я увидела природу со всех сторон. Мы ходим встречать рассветы и провожать закаты. Кстати, Джессика - очень романтичная натура. Она может долго сидеть и любоваться закатом, завороженно наблюдать за тем, как солнце уходит за горизонт.Автор фото: Ирина Володина«В деревне мы вольные!»Любопытно, что Джессика, однажды, даже стала героиней одного итальянского журнала. Фотографии Ирины нравятся поклонникам не только в России, но и в других странах. Плюсы социальных сетей – у них нет границ. Правда, для самого автора-любителя всё это стало открытием лишь недавно:- Вот только сейчас созрела до мысли о собственной выставке, хотя никогда не было такой цели. Вижу, что мои фотографии нравятся людям. Так пусть смотрят и любуются! Ведь многие не выезжают из города и не видят такой красоты, которую видим мы с Джессикой. В деревне мы вольные! Синичек, например, я прикормила, они у меня с руки едят. Садятся на объектив, совсем не боятся, поэтому и кадры получаются красивые - с близкого расстояния. Весной ждём скворцов, а потом жаворонков. Выходим с Джессикой в поля слушать их трели. Рано утром сов поднимаем, не даём им спать. Жизнь – удивительная! Стараюсь эти мгновения поймать и сохранить в своих кадрах.Автор фото: Ирина ВолодинаАвтор фото: Ирина ВолодинаФото: Ирина ВолодинаДля Ирины Володиной её хаски – это больше, чем просто друг. Это целая вселенная. Она так и говорит: «Это уникальная порода, очень эмоциональная и искренняя. Знали бы вы, как она поёт! Очень старается, как ребёнок на репетиции, а иногда стесняется, словно человек. Джессика - мой космос...».Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива Ирины ВолодинойЧитайте также: "Рысь по кличке Блага учится быть свободной во владимирских лесах"; "Удивительные истории из центра реабилитации диких птиц во Владимирской области: цапля Капля нашла пару, а орлица Злата встала на крыло"