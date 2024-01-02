Температура воздуха во Владимирской области опуститься до минус 30 градусов.

О грядущем похолодании во Владимирской области сообщает Главное управление МЧС России по региону.В ночь со 2 на 3 января столбик термометра в регионе опуститься до отметки -25... -30 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду, на юге области будет несколько теплее -20...-25 градусов, сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Холодная погода будет держаться в регионе до 5 января. В связи с этим жителям и гостям региона следует быть осторожнее при использовании обогревателей и печей, а также как можно меньше находиться на открытом воздухе. В случае экстренных ситуаций следует звонить по телефонам «01», «101» или «112».