Власти решили отказаться от проведения ряда мероприятий из-за морозов.

Резкое похолодание во Владимирской области внесло коррективы в план уличных мероприятий.В парке «Добросельский» в течение 2,3 и 4 января никаких запланированных ранее мероприятий проводиться не будет, сообщает пресс-служба мэрии Владимира.Изменения в программе уличных мероприятий означают, что В ЦПКиО не проведут «Новогодний марафон», программу «Снеговик-почтовик» и программу «Сказки водят хоровод». Отменена спортивная программа «Новогодние рекорды» и программа «Подарки для елочки». А вот «Битва снеговиков» снеговиков перенесли на 13 января.