На пожаре во Владимире эвакуированы 8 человек и двое детей. Сегодня, 2 января, в 7 часов 54 минуты...

На пожаре во Владимире эвакуированы 8 человек и двое детей.Сегодня, 2 января, в 7 часов 54 минуты поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом домена улице, Лакина, 41 б.По предварительным данным, огонь был ликвидирован на площади 4 кв. м.Эвакуировано 10 человек, из них 2 ребенка, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекаются 5 единиц техники и 17 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.