Народные приметы на 3 января: Чего лишаться те, кто будет в этот день подглядывать и...

Народные приметы на 3 января: Чего лишаться те, кто будет в этот день подглядывать и подслушивать.По традиции 3 января, нельзя поднимать с земли то, что обронил другой человек, клясться или обещать выполнить что-либо.Нельзя также подглядывать в щелку или замочную скважину – будут болеть глаза, подслушивать – к потере слуха.На Руси крестьяне этот праздник называли Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота. По традиции, проверяли хлева, овины и делали оценку, хватит ли запасов сена и соломы до наступления тепла.Также было принято ворошить зерно и гонять мышей. Хозяин шел в амбар, перелопачивал все, проверяя, не завелись ли мыши. Заделывал дыры в больших деревянных ларях, где хранилось запасы, чтобы туда грызуны не залезли.Из зерна толкли муку, пекли постный блин и варили кисель. Причем надо было все эти действия выполнять в полной тишине и загадывать желание. Обычно оно сбывалось.Много примет связано с этим днем, в том числе и с погодой, в приметы на селе верят и сегодня:- Если вороны и галки большими стаями летали над деревьями — быть скорому снегу, а если садятся на землю, то быть оттепели.- Если в первый месяц года эхо далеко слышится — морозы крепчать будут. Утренняя зорька быстро гаснет — погода будет холодная, без осадков.Фото: https://www.freepik.com