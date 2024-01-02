Новый ФАП в деревне Владимирской области переехал в специально построенное здание. В деревне...

Новый ФАП в деревне Владимирской области переехал в специально построенное здание.В деревне Левенда Меленковского района открылся ФАП, сообщает пресс-служба минздрава Владимирской области.Фельдшерско-акушерский пункт установили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Контракт на его возведение заключили в конце сентября текущего года на сумму более 3,7 млн. рублей.Ранее Левендянский ФАП располагался в деревянном здании 1966 года постройки и не соответствовал санитарным требованиям. В новом здании медучреждения созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи.Открытия нового ФАПа ждали жители трех населённых пунктов: д. Левенда, п. Левендянский, д. Славцево - 377 человек (из них 29 – дети).В последний рабочий день уходящего года в фельдшерско-акушерском пункте начали оказывать медицинскую помощь населению. Прием пациентов осуществляет фельдшер.Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.Фото: пресс-служба минздрава Владимирской области.