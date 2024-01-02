Новый год во Владимире начался с новорожденных. За первые 12 часов 24-ого года во Владимирской...

Новый год во Владимире начался с новорожденных.За первые 12 часов 24-ого года во Владимирской области на свет родились 10 детей. 5 мальчиков и 5 девочек. Причем, шесть малышей появились на свет в областном перинатальном центре. О новогоднем счастье- Вера Куликова.- Как назвали своего малыша?- Лев.Левушка- первый малыш Нового 2024-ого года во Владимирской области. Родился 1 января в час ночи. Вес мальчика- 3800. Рост- 52 сантиметра. Это первый ребенок в семье Пугачёвых из Коврова. Сын- долгожданный, рассказывает его мама Надежда. Сбыться новогодней мечте помогли акушеры Областного перинатального центра.Надежда Пугачёва, мама Льва:- Несмотря на то, что я рожала в новогоднюю ночь со мной был весь персонал, то есть все помогали, поддерживали старались подбодрить, чтобы появился на свет человечек.1 января прибавление произошло и в семье Алёны Аникиной. Василиса- её первенец.Алёна Аникина, мама Василисы:- Девочка.- Сколько в граммах? два килограмма восемьсот пятьдесят граммов.- А рост ?- 49 см. Дюймовочка...В подарок родителям новорождённых к Новому году в Областном перинатальном центре появилась и семейная комфортная палата. Первая в регионе.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Это двухкомнатный практически номер. Со всеми сервисными услугами, удобствами. И вот сейчас у нас уже первый пациент встретил Новый год. Мама с малышом, с семьей встретили этот Новый год в этой семейной комфортной палате.Здесь свой первый Новый год вместе с родителями встретил новорождённый Давид. Семья Ивановых выбрала партнерские роды. Папа Давида своим присутствием поддерживал жену.Надежда Иванова, мама Давида:- Классно, что здесь есть кухня. Есть диванчик , можно попить чай , то есть родственники уже приехали, родители приехали уже на второй день знакомиться с малышом, а муж он вот сейчас отъехал в магазин, а так он всегда с нами!Алина Ласточкина второй год работает в областном перинатальном центре в послеродовом отделении. Рассказывает, что благодаря умному браслету, который теперь есть каждой медсестры, связь с пациентками - непрерывная. 24 часа в сутки.Алина Ласточкина, акушер послеродового отделения Областного перинатального центра:- Вот он . У нас в каждой палате есть тревожная кнопочка на каждой кровати. Они нажимают, если им там плохо, кружится голова, давление поднялось. У нас это высвечивается вибрационный сигнал идет и мы идем смотреть, что у нас с женщиной. Это очень удобно когда капельницы ставлю.В Новый год, по словам главного врача Надежды Тумановой, работали все специалисты, дежурили все заведующие отделениями. В Областном перинатальном центре в первый день 2024 года родились 2 мальчика и 4 девочки.Надежда Туманова, главный врач Областного перинатального центра:- Рождение ребенка всегда позитив, тем более когда детки рождаются в такое волшебное время как Новый год. А мы работаем, мы помогаем, работаем, чтобы у людей был праздник. Хочу пожелать всем берегли любимых, берегли своих деток, своих родителей, были здоровы в Новом году.И уже 2 января состоялась первая выписка 2024-ого. 11 малышей поехали домой.Вера Куликова, Александр Чунаев . Вести-Владимир.