Прокуратура Владимирской области выявила более тысячи нарушений при реализации нацпроектов. Всенго...

Прокуратура Владимирской области выявила более тысячи нарушений при реализации нацпроектов.Всенго в регионе реализуется 12 национальных проектов (демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги и пр.).В минувшем году на выполнение их мероприятий предусмотрено свыше 16 млрд рублей. При этом прокурорами пресекались нарушения при реализации мероприятий практически всех национальных проектов, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Чаще всего выявлялись факты несвоевременной организации закупок, ненадлежащего расчета потребностей, неотражения в договорах существенных условий, неисполнения обязательств по контрактам. А также - приемки фактически невыполненных работ, работ ненадлежащего качества, простоя оборудования, ненадлежащего информационного обеспечения закупочной деятельности. И нарушения при исполнении полномочий по финансовому контролю региональными и муниципальными уполномоченными органами.В целях устранения нарушений принесено 8 протестов, внесено 336 представлений, 269 лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, объявлено 126 предостережений, по результатам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 16 уголовных дел.Кроме того, были выявлены грубые нарушения в сфере лекарственного обеспечения онкобольных жителей области как в амбулаторных условиях,так и в стационарных. В январе 2023 года в стационаре ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» в связи с отсутствием необходимых лекарственных препаратов онкобольным пациентам вводились имеющиеся более дешевые медикаменты, врачами самовольно изменялась схема лечения больных. При этом в медицинские документы вносились заведомо ложные сведения.Более того, Учреждением Фонду ОМС выставлены счета на возмещение препаратов, которые фактически не приобретались медицинской организацией и не имелись в указанный период. Таким образом, Фондом Учреждению необоснованно выплачены денежные средства в размере 2,4 млн рублей.По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное делоюФото: https://www.freepik.com