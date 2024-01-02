Сельским медикам во Владимирской области в полтора раза увеличат компенсации за топливо. На личном...

Сельским медикам во Владимирской области в полтора раза увеличат компенсации за топливо.На личном приеме Уполномоченного по правам человека во Владимирской области Людмиле Романовой в ноябре этого года в рамках реализации проекта «Правовой поезд» в Ковровском районе к омбудсмену обратились пенсионеры сферы здравоохранения, сообщает https://ombudsman33.ru.Они пожаловались, что установленная сумма компенсации за приобретение топлива в размере 10000 рублей не индексировалась и не повышалась с 2015 года, при этом, со слов заявителей, сумма фактически произведенных расходов в разы превышает максимально установленную сумму компенсации и составляет более 40000 рублей.Ранее, в апреле 2023 года в адрес Уполномоченного также поступило обращение медработника - жительницы Гусь-Хрустального района по аналогичному вопросу.Людмила Романова обратилась к Губернатору области Александру Авдееву. Был подготовлен и направлен Губернатором области в региональное Законодательное Собрание Проект закона, согласно которому со следующего года увеличиваются компенсации на топливо сельским медикам и фармацевтам с 10 до 15 тысяч рублей.Фото: https://www.freepik.com