Синоптики предупредили, что будущее погоды во Владимирской области решит противоборство антициклона...

Синоптики предупредили, что будущее погоды во Владимирской области решит противоборство антициклона и циклонического вихря.В среду, 3 января, погода в региона 33 будет формироваться в противоборстве морозного антициклона с севера и снежного циклонического вихря, проходящего у южных границ региона, сообщают специалисты.В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в южной половине территории, пройдёт небольшой снег.Температура воздуха -15…-20°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с.Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы.Фото: https://www.freepik.com