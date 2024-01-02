Стало известно расписание более 100 физкультурно-спортивных мероприятий на время каникул во...

Стало известно расписание более 100 физкультурно-спортивных мероприятий на время каникул во Владимирской областиВ зимние каникулы в регионе работают более 80 катков и хоккейных кортов и более 30 лыжных трасс. Они есть в каждом муниципальном образовании. На большинстве крупных объектов работает прокат коньков и лыж, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Футбол, волейбол, шахматы, дартс, лыжные забеги, ралли-рейд и многое другое – найти себе спортивный праздник по вкусу сможет практический любой житель региона. Ссылка на полную афишу тут: https://minsport.avo.ru/novosti.Как всегда, состоится традиционный турнир юных хоккеистов имени А.П. Рагулина.В 2024 году XХIII турнир «Золотая шайба» памяти трёхкратного Олимпийского чемпиона, десятикратного чемпиона мира Александра Павловича Рагулина соберет 8 команд: «Титан» и «Ягуар» из Удмуртии, «Альтернатива» из Саратовской области, «Кристалл» из Башкортостана, «Белые медведи» из Тверской области, «Йети» из Великого Новгорода, «Спарта» из Тюменской области и наш «Судогодец».Открытие турнира в Судогде – 5 января, финалы – 9 января.Фото: gerhard crous on Unsplash