Стало известно, сколько детей родилось во Владимирской области в новом году. За первые 12 часов...

Стало известно, сколько детей родилось во Владимирской области в новом году.За первые 12 часов 2024 в области появились на свет 9 детей. сообщила пресс-служба Минздрава ВО.1 января наступившего года во Владимирской области родилось 9 детей: 5 мальчиков и 4 девочки, уточнили в ведомстве.- 6 во Владимире (5 - в ОПЦ и 1 - во 2 роддоме),- 1 в Александрове,- 1 в Коврове,- 1 в Муроме.Первый ребёнок в наступившем 2024 родился во Владимире в Областном перинатальном центре.В час ночи 1 января 2024 года на свет появился мальчик Лев весом 3800 г. Это первый ребёнок в семье из Коврова.Все мамы и малыши чувствуют себя хорошо.Фото: https://www.freepik.com