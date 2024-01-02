В Гусь-Хрустальном в Бариновой роще старт Новому году дали Забегом обещаний.
Символическая...
В Гусь-Хрустальном в Бариновой роще старт Новому году дали "Забегом обещаний".
Символическая дистанция в 2024 метра. Бодрыми кадрами поделился клуб спортивного ориентирования "Хрустальная призма".
Люди разного возраста дали себе слово достичь новой цели в наступившем году и подкрепили обещание пробегом. Как пишут организаторы, дистанцию прошли с высокой скоростью, так как мороз пощипывал пятки, а кому-то и хвосты. Участниками "Забега обещаний" стали Деды Морозы, Гепард и даже Дракон. Символ Нового Года по восточному календарю.
(видео ДЮКСО "Хрустальная призма")