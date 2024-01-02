Во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С. Данные...

Во Владимире и местами по области ожидается минимальная температура воздуха минус 30°С.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения, предупреждает МЧС по Владимирской области.Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.Фото: https://www.freepik.com