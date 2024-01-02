Морозное утро 2 января удивило владимирцев гало, похожим на радугу, и яркой половинкой Луны. Явления очень хорошо выделялись на чистом голубом небе. Фотографиями с «Шестым каналом» поделился

Морозное утро 2 января удивило владимирцев гало, похожим на радугу, и яркой половинкой Луны. Явления очень хорошо выделялись на чистом голубом небе. Фотографиями с «Шестым каналом» поделился журналист Сергей Трубкин из Юрьев-Польского района. Радуги зимой не бывает из-за низких температур. Зато бывает гало, которое возникает, когда на улице морозно, ярко светит солнце, воздух влажный. Луну