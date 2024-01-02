Во владимирской гимназии прошел Пушкинский бал. Новый 2024 год - юбилейный. Россия отметит 225 лет...

Во владимирской гимназии прошел Пушкинский бал.Новый 2024 год - юбилейный. Россия отметит 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В честь великого русского поэта в лингвистической гимназии №23 Владимира прошёл традиционный Пушкинский бал. Школьники примерили на себя образы героев пушкинской эпохи.- В стихотворении мелькают фразы, которые наводят на кое-какие мысли. Примечательно, что строки эти относятся к лету, которая императрица провела в Царском селе, где Пушкин конечно же видел ее не раз.Пушкинский бал в 23-ей гимназии- всегда погружение в эпоху. Старшеклассники закружились в ритме вальса, польки и полонеза. Атмосфера пышного торжества познакомила участников с жизнью Александра Пушкина- "солнца русской поэзии", а также с традициями и этикетом 19-ого столетия. К подготовке Пушкинского бала ребята подошли со всей ответственностью. Девятиклассники попробовали себя в роли декораторов, сценаристов и артистов. Завершился бал светским общением в "творческих художественных салонах".