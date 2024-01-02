Во Владимирской области из-за морозов отменяют мероприятия на свежем воздухе. Регион накрыло...

Во Владимирской области из-за морозов отменяют мероприятия на свежем воздухе.Регион накрыло мощной волной холода. Сейчас среднесуточная температура на 7-12 градусов ниже климатической нормы.Об аномально-холодной погоде жителей области предупреждают в региональном Управлении МЧС. "Морозный" экзамен область, по прогнозам, будет держать до 5 января включительно. Холода повышают риски возникновения происшествий на объектах ЖКХ, энергоснабжения, увеличения количества техногенных пожаров. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице. Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности на открытом воздухе, а в помещениях- правила безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.И в связи с резким похолоданием отменены уличные мероприятия 2, 3 и 4 января в Центральном парке культуры и отдыха Владимира, а также в парке "Добросельский".