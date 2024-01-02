Во Владимирской области открыты два новых дома культуры. Новое здание Дома культуры - в посёлке...

Во Владимирской области открыты два новых дома культуры.Новое здание Дома культуры - в посёлке Колокша Собинского района. Воплотить в жизнь проект нового ДК помогла поддержка по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Стоимость строительства составила 68,7 млн рублей, в том числе 57,3 млн рублей из федерального бюджета.ДК теперь -это современное общественное пространство, где работают 4 кружка, есть своя гардеробная, библиотека, хореографический зал, кружковая комната, парикмахерская, примерочные, гримёрная. Общая площадь здания превышает 470 кв. метров.В этот же день в деревне Липна Петушинского района торжественно открыли новый Дом культуры.На возведение ДК площадью 600 кв м было направлено около 75 млн рублей из бюджетов всех уровней. При планировке и строительстве были учтены и созданы условия для доступа к культурным ценностям различных групп населения, в том числе, маломобильных.Вестибюль учреждения спроектирован так, что его можно использовать под музейно-выставочную деятельность. На первом этаже – зал для проведения массовых мероприятий с возможностью кинопоказа. На втором этаже – фойе с досуговой зоной, два помещения для кружковых и творческих занятий и библиотека.Для ДК приобретены современное световое и звуковое оборудование, одежда сцены, мебель, игровой комплекс, техническое оборудование.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области.