Во Владимирской области продолжается самая волшебная акция Ёлка желаний. Благодаря ей сбываются...

Во Владимирской области продолжается самая волшебная акция "Ёлка желаний".Благодаря ей сбываются мечты миллионов детей по всей стране. Новогоднее желание нашего юного земляка Михаила Кудряшова исполнил губернатор Александр Авдеев. Слово Марии Платанюк.- Здравствуйте! Заходи, Миша! Привет-привет.В рабочем кабинете губернатора Александра Авдеева Миша с мамой и братьями Никитой и Владом впервые. Робеет, но только поначалу. Новогоднюю мечту 13-летнего владимирца исполнил глава региона. Миша грезил о сап-доске.- Ты сам ходишь, всё? Спасательный жилет надеваешь? Конечно...Шар с мечтой Миши Кудряшова Александр Авдеев снял в канун 2024-ого - с Ёлки желаний. В Суздале.- Миша, он тоже из Владимира, мечтает о сап-доске.Самая добрая новогодняя акция, которая объединила всю страну, появилась по предложению Президента на всероссийском онлайн-марафоне "Мы вместе". В этот раз "Ёлка желаний" стала уже 6-ой по счёту. За это время благодаря акции сбылись мечты миллионов девчонок и мальчишек по всей России.Михаил Кудряшов, участник "Ёлки желаний":- Я очень хотел получить сапборд, чтобы кататься, так как я раньше пробовал и уже научился. Хотел катать друзей и братьевБратьям Кудряшовым губернатор Александр Авдеев вручил и сладкие подарки. А потом общение продолжилось за чашкой чая. Миша рассказал о своих увлечениях. А их много- робототехника, карате, авиамоделирование. Также многодетная семья увлекается туризмом и рыбалкой. Сапборд от губернатора пригодится и на даче в Судогодском районе. Рядом- озеро, рассказывает мальчик. Мише глава региона Александр Авдеев пожелал уверенно держать баланс.На своей странице губернатор написал: "Верю, что с исполнением каждой детской мечты мир становится добрее и лучше".Мария Платанюк, "Вести-Владимир" .