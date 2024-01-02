Три пожара произошли ночью 2 января во Владимирской области. Жилые дома горели в Александрове и Владимире, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Первый пожар произошел в Александрове по

Три пожара произошли ночью 2 января во Владимирской области. Жилые дома горели в Александрове и Владимире, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Первый пожар произошел в Александрове по адресу улица Лермонтова, 26. Сообщение о возгорании поступило в центр управления в 00:36. Предварительная площадь составила 11 квадратных метров. Спасатели вытащили из дома 3 человек, включая 2