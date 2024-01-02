Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова.

Во Владимирской области сельским врачам увеличат компенсацию за бензин. Индексацию выплаты не проводили с 2015 года.Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Людмила Романова. По словам омбудсмена, к ней регулярно поступали обращения от медиков. Компенсация на покупку топлива составляла 10 тысяч рублей при фактических расходах в 40 тысяч в год.Романова обратилась к губернатору Александру Авдееву. В итоге в Законодательное собрание внесли законопроект об увеличении компенсации до 15 тысяч рублей. Он вступил в силу с начала 2024 года.