Во Владимире и местами по области ночь со 2 по 3 января ожидается очень холодной. Минимальная температура составит -30 градусов. Днем температура будет держаться в пределах от -15 до -25 градусов,

Во Владимире и местами по области ночь со 2 по 3 января ожидается очень холодной. Минимальная температура составит -30 градусов. Днем температура будет держаться в пределах от -15 до -25 градусов, сообщили в пресс-службе мэрии города. Такая погода увеличивает вероятность аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергоснабжения и появления техногенных пожаров в жилых зданиях, зданиях