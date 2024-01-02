В политической жизни региона установилась монополия одной партии. Заключительным аккордом новой эпохи в политической сфере области стали выборы в Заксобрание. Они запомнятся не только

В политической жизни региона установилась монополия одной партии. Заключительным аккордом новой эпохи в политической сфере области стали выборы в Заксобрание. Они запомнятся не только победой представителей «Единой России», но и крайне низкой явкой избирателей. Так почему же единороссы смогли одержать вверх, а избиратели проявили подобную пассивность? Мы попытались собрать все мнения. Ну а выводы делать