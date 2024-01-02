С 00:00 по 12:00 1 января 2024 года во Владимирской области родилось 9 детей, из них 5 мальчиков и 4 девочки. Больше всего новогодних малышей появились на свет по Владимире, сообщили в пресс-службе

С 00:00 по 12:00 1 января 2024 года во Владимирской области родилось 9 детей, из них 5 мальчиков и 4 девочки. Больше всего новогодних малышей появились на свет по Владимире, сообщили в пресс-службе правительства региона. В областной столице родилось 6 детей (5 мальчиков и 1 девочка). По одному ребенку родилось в городах Александров, Ковров и