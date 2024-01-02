Жителей Владимирской области начнут призывать на армейскую службу с 30 лет. Вступили в силу...

Жителей Владимирской области начнут призывать на армейскую службу с 30 лет.Вступили в силу внесенные изменения в законодательство РФ, сообщает https://www.buhsoft.ruВозраст пребывания в запасе и мобилизационном резерве также увеличен с 1 января 2024 года.Предельный возраст увеличен на 5 лет, но только для одной категории военнообязанных — солдатов, матросов, сержантов, старшин, мичманов и прапорщиков.Для них предельный возраст зависит от разряда:Первый разряд — предельный возраст повышен с 35 до 40 лет,Второй разряд — предельный возраст повышен с 45 до 50 лет,Третий разряд — предельный возраст повышен с 50 до 55 лет.Установлены новые возрастные пределы пребывания в мобилизационном резерве: Старшие офицеры — 65 лет, Младшие офицеры — 60 лет, Высшие офицеры — 70 лет. Иные воинские звания — 55 лет.Новые возрастные лимиты вводятся не сразу, а постепенно с 1 января 2024 года по 1 января 2028 года.Например, для солдатов, матросов, сержантов, старшин, мичманов и прапорщиков предельный возраст будет меняться следующим образом:Фото: pxfuel.com